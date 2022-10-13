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    Kocaeli'de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama

    Milli İstihbarat Teşkilatı ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/YPG mensubu 2 yabancı uyruklu tutuklandı.
    • 13.10.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:41
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    Kocaeli'de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yurt içinde ve dışında terör destekilerine göz açtırmamaya devam ediyor.

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortak çalışması ile yabancı uyruklu H.H. ve B.H.'nin, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

    Operasyon düzenlendi

    Ekipler, kentte düzenlenen operasyonla 2 örgüt mensubunu yakalayarak gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Kocaeli de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama #1

    Kocaeli de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama #2


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