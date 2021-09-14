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- Kocaeli’de motosiklet, 301 kilometre hızla radara yakalandı
Kocaeli’de motosiklet, 301 kilometre hızla radara yakalandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda, jandarma ekiplerinin radar kontrolü sırasında 301 kilometre hızla radara giren motosiklet sürücüsü Şakir Düz'e, 1339 lira ceza verildi.
- DHA
- 14.09.2021 - 11:23
- Güncelleme : 14.09.2021 - 11:36
Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından radar kontrolü yapıldı.
Kontroller sırasında seyir halinde olan Şakir Düz isimli bir motosiklet sürücüsü, aşırı hızla radara girdi.
Geçiş yaparken kamerası ile o anları çeken Düz’ün, 301 kilometre hıza ulaştığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Düz, yol kenarındaki jandarma ekibini de çekerek başına gelen olayı, “Radara 301 kilometre hızla girdim” notu ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Kocaeli’de motosiklet, 301 kilometre hızla radara yakalandı VİDEO
ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Motosiklet sürücüsü Şakir Düz’e, trafiği tehlikeye düşürmekten ve hız ihlallerinden 1.339 lira para cezası verildi.
Düz’ün, önceki paylaşımlarında da tehlikeli bir şekilde yollarda araç kullandığı anlar dikkat çekti.