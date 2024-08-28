Kocaeli'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA

Bugün öğle saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-605 karayolu üzerinde, Kandıra yönünde ilerleyen Oğuz Gökçe yönetimindeki 38 BJ 016 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TY 086 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe ve arkasındaki Vahap Elden yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuz Gökçe'nin hayatını kaybettiği, Vahap Elden ile ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün yaralandığı belirlendi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosikletteki Oğuz Gökçe ve Vahap Elden'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli itfaiye personeli oldukları, hayatını kaybeden Oğuz Gökçe'nin ise Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin akrabası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)