Kocaeli'de müzikholde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Çayırova'da bir müzikholde alkol alan 8 kişilik grup, tartıştıkları işletme müdürü ve çalışanlara silah ve bıçak ilse saldırdı. Yaşanan arbedede eğlence mekanın işletme müdürü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

DHA

Kocaeli'de bir eğlence mekanında duyulan silah sesleri paniğe neden oldu.

Çayırova ilçesinde kalabalık bir grup, Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir müzikhole gitti.

Müzikholde alkol alan 7-8 kişilik grup, henüz belirlenemeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartıştı.

KAVGA CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede ve silah sesleri nedeniyle müşteriler panik ve korku içerisinde kaçıştı.

Silahlı kavgada Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü. ile Bülent Y., kurşunların isabet etmesi ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Kamuran Ç. Gebze’deki özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan tabancayla göğsünden vurulan Kamuran Ç., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı kavgayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi İstanbul Pendik’te yakaladı.

Konuyla ilgili müzikhol çalışanları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)