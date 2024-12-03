DHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ortaokulu'nda teneffüste kız öğrencinin nefes borusuna patlamış mısır kaçtı.
Öğrenci, yaşadığı durumu yakınında bulunan öpretmeni Ahmet Karakurt’a belirtmeye çalıştı.
Karakurt ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencisinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde boğazını tutarak merdivenlerden inen kız öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği, öğretmenin ise yaptığı Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış