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Kocaeli'de öğretmen boğazına mısır kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kocaeli'de öğretmen boğazına mısır kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Kocaeli'de bir ortaokulda nefes borusuna patlamış mısır kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.