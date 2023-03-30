Kocaeli’de okul çıkışı bıçaklı kavga: 15 yaşındaki liseli yaralandı

DHA
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.
Lise öğrencisi bıçaklandı
Birbirine giren iki grup, kan döktü.
15 yaşındaki lise öğrencisi E.Y., elinden ve kolundan bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaçan şüpheli yakalandı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan T.C.Y.’yi (15) de, yakalayarak gözaltına aldı.