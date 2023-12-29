Kocaeli'de okulu bastılar! Öğretmeni öldüresiye daberttiler Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görevli 2 öğretmen, bir öğrenciye top isabet etmesi nedeniyle aile bireyleri tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

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DHA

Şiddet olaylarının sonu gelmiyor...

Bu kez Kocaeli'de yaşanan olayda hedef öğretmen oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda meydana geldi.

İki öğretmenle tartıştılar

Okulda top isabet eden bir öğrenci, eve gidip durumu ailesine söyledi. Bunun üzerine aile bireyleri okula geldi.

Öğrencinin annesi, babası ve kardeşleri ile sosyal bilgiler öğretmeni Volkan Ayhan ve fen bilgisi öğretmeni Evren Türkeri arasında tartışma çıktı.

Okul koridorunda darbettiler

Tartışma büyüyünce aile bireyleri 2 öğretmeni, sınıfta ve okulun koridorunda darbetti. Diğer öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

"Öğretmenlerimizi darbetmesini kabul etmiyoruz"

Olaya ilişkin Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) 2 No’lu Şube, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Okul içinde ve mesai saatlerinde öğrencilerin gözü önünde yaşanan bu şiddet olayını şiddetle kınıyoruz. Okul Müdürü Yusuf Aktaş ile yaptığımız görüşmede kolluk kuvvetlerinin olaya geç geldiğini, olay öncesinde okula tek gelen kadın velinin daha sonra bilinçli ve taksirle ‘şiddet uygulamak için’ bir kamu alanına gelerek öğretmenlerimizi darbetmesini kabul etmiyoruz. Yaşanan bu olaya şahit olan öğrencilerimiz unutamayacakları bir psikolojik travmaya yaşamış, diğer öğretmen arkadaşlarımız şiddet olayı karşısında hem fiziksel ve hem de psikolojik travma yaşadıklarını ifade etmişlerdir.” denildi.

"Savcılığa sevk edilmelerini ve tutuklanmalarını talep ediyoruz"

Saldırganların tutuklanmasının talep edildiği açıklamada, “Yetmezmiş gibi şiddet uygulayan aile üyeleri de karakola gidip şikâyetçi olmuşladır. Kamu personeli devlet adına görev yapan bir konumdadır. Bu şiddet sadece öğretmenlerimize değil, ona görev veren makama da uygulanmıştır. Savcılığa sevk edilmelerini ve tutuklanmalarını talep ediyoruz. Aksi durumda öğretmenlerimizin başına bir şey geldiğinde sorumluların belli olduğunu biliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)