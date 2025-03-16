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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir cami altındaki marketin güvenlik kamera görüntülerine göre, çocuklar önce marketin önüne gelip çevreyi kontrol etti.

Ardından içlerinden biri gözcülük yaparken diğer üçü, demir parmaklıkların arasından uzanarak toplam 20 dondurma çaldı.

GERİ DÖNÜP ÖZÜR DİLEDİLER

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayının ardından çocuklar, birkaç gün sonra markete geri dönerek özür diledi.

Aldıkları dondurmaların parasını ödeyen çocuklar, market sahibiyle uzlaşarak olayı tatlıya bağladı.