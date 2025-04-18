Kocaeli'de ormanlarda yasa dışı yapılar kaldırıldı

İHA

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, orman arazilerini yasa dışı yapılaşmalardan korumak için kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi'nde, ormanlık alanda izinsiz olarak temeli atılan 6 yapı, ekipler tarafından iş makineleriyle yerle bir edildi.

KONTEYNERLER DE KALDIRILDI

Yapılan denetimlerde ayrıca orman arazisine yerleştirilen konteynerlerin de mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek bölgeden kaldırıldı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, doğal alanların korunması amacıyla kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşları orman alanlarında her türlü izinsiz yapı faaliyetinden uzak durmaları konusunda uyardı.