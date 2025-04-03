Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir oto galeriye hafif ticari araçla gelen Tahir H., galeriye ateş açtı.
Dükkan sahibi Adem Y. de yanındaki tabancayı çekip, karşılık verdi.
Tahir H. geldiği araçla kaçtı.
KURŞUNLARDAN BİRİ OTOMOBİLE İSABET ETTİ
Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kurşunlardan birinin, caddedeki oto parça dükkanının önünde park halindeki otomobile isabet ettiği görüldü.
Adem Y. ile Tahir H. arasında alacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Oto galeriye düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; galerinin önüne yaklaşan aracın durduğu, içindeki Tahir H.'nin ateş ettikten sonra uzaklaştığı, galerici Adem Y.'nin tabancasını çekip peş peşe arkasından ateş ettiği anlar yer aldı.
SALDIRGAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir H. yakalanıp, gözaltına alındı.
Tahir H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış