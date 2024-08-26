İHA
Kocaeli'de polis ve uykucu genç arasında geçen diyalog, izleyenleri güldürdü.
İzmit Doğu Kışla mevkiinde 70 numaralı otobüse yolcu olarak binen bir kişi koltukta sızdı.
KİMSE UYANDIRAMADI
Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı şahıs bir türlü uyanmadı. Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.
"OTEL PARASI ALACAĞIZ"
Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım." diyerek uyandırdı.
Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
O ANLAR KAMERADA
Otobüste uyuyan gence müdahale eden polisin görüntüleri, otobüste bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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