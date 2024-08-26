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Kocaeli'de otobüste sızan genci polis uyandırdı: Otel parası alacağız

Kocaeli'de otobüste sızan genci polis uyandırdı: Otel parası alacağız İzmit'te bir halk otobüsünde uyuyan genci kimse uyandıramayınca duruma polis dahil oldu. Polisin genci, "Günaydın. Otel parası alacağız" diyerek uyandırdığı anları, başka bir yolcu saniye saniye kayda aldı.