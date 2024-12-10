Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

DHA
Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan İ.S. yönetimindeki otomobil, yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü İ.S. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU CİDDİ
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Yaralanan yolculardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış