Kocaeli'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet Furkan Aytekin (24) idaresindeki otomobil, aynı yönde giden, Y.D. hakimiyetindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırla birlikte 50 metre sürüklendi.
Dorsenin altına giren otomobil adeta kağıt gibi ezildi.
Olay yerinde can verdi
Tır sürücüsünün ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri hurdaya dönen otomobilde incelmelerde bulundu.