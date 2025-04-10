İHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 'scooter' sürücüsü, seyir halindeyken park halindeki bir otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle scooter sürücüsü kaldırıma savruldu.
GERİ DÖNÜP 'SCOOTER'INI ALDI
Yerden kalkmaya çalışan sürücü, önce panik içinde ters istikamete doğru koştu.
Ardından 'scooter'ını unuttuğunu fark ederek geri döndü ve 'scooter'ıne binip olay yerinden uzaklaştı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle sürücünün savrulması, ardından yerden kalkarak koşması, scooterini unuttuğunu fark edip geri dönmesi ve olay yerinden kaçması net bir şekilde görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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