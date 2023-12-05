Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü Kocaeli'de üst geçit yerine kara yolundan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolu Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan H.O. idaresindeki otomobil, üst geçit yerine kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki Hüsna Ö.'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Hüsna Ö. yola savrulurken seyir halinde olan A.A. hakimiyetindeki otomobil de duramayarak H.O.'nun aracına vurdu.

İhbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran kadını hayata döndürmek için zamanla yarıştı.

Kalp masajı yapılan kadın ambulansa hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının alışverişten döndüğü, eşyalarının ve ayakkabısının yola saçıldığı görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Araçların yoldan kaldırılmasıyla kapanan trafik açılırken araç sürücüleri polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)