Kocaeli'de otomobillerinde 119 kilo esrar bulundu: 4 kişi adliyeye sevk edildi Körfez'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak yapılan takip sonucu yakalanan, otomobillerinde yapılan aramada ise 119 kilo esrar ele geçirilen 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

DHA

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Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

Vatandaşın zehirlenmesine izin vermeyen ekiplerin zehir tacirleriyle mücadelesinde bir başarıya daha ulaşıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda şüphelendikleri 2 aracı durdurmak istedi.

Şüpheliler, ihtara uymayarak ekip otosuna da çarparak ilerledi.

Araç şeridi kapattı

Polis ise kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Bu sırada TEM Otoyolu Körfez geçişinde 34 AY 0319 plakalı otomobildeki 2 kişi, 1 şeridi araçla kapattı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerden biri ormana kaçarken, diğeri otoyolda polis ekiplerince yakalandı.

Ormanda bulunup, gözaltına alınan 20 yaşındaki R.T.'nin ise yaralandığı belirlendi.

Diğer araç da Hereke kesiminde durduruldu ve içindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

119 kilo esrar ele geçirildi

Her iki araçta yapılan aramada; 7 valiz içerisinde 119 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

D.A. (18), H.B. (20), L.C. (22) ve M.A. (23) işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, yaralı R.T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.