Kocaeli'de para meselesinden tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

DHA
Kocaeli'de Gölcük ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde Mehmet S., alacaklı olduğu arkadaşı Mustafa T. ile küfürleşip tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet S., yanında bulunan tabancayla Mustafa T.'yi bacağından vurdu.
Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Mustafa T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Mustafa T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Teslim oldu
Mehmet S., de olayın ardından polise teslim oldu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)