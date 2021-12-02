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Kocaeli'de pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı
Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu hafif yaralanan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- AA
- 02.12.2021 - 00:37
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde oynayan öğrenciler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Öğrenciler okul binasına kaçarak köpekten kurtuldu.
5 ÖĞRENCİ YARALANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücudunda hafif yaralar bulunan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR
Polis köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.
Saldırgan köpek Darıca Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.