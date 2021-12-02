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    Kocaeli'de pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı

    Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu hafif yaralanan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
    • AA
    • 02.12.2021 - 00:37
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    Kocaeli'de pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde oynayan öğrenciler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

    Öğrenciler okul binasına kaçarak köpekten kurtuldu.

    5 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücudunda hafif yaralar bulunan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Kocaeli de pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı #1

    KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR

    Polis köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

    Saldırgan köpek Darıca Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

    Kocaeli de pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı #2

    Kocaeli de pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı #3

    Kocaeli de pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı #4

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