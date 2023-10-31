Kocaeli'de plastik fabrikasında tank patladı Gebze ilçesindeki bir plastik fabrikasında kimyasal tank patlarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın etkisiyle 1'i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde korkunç bir patlama meydana geldi.

Plastik fabrikasında patlayan kimyasal tank nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Patlama sırasında bir kişinin ağır yaralandığı, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına almak için itfaiye çalışma başlattı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol almak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralanan ve dumandan etkilenen işçilere müdahale etti.

Yangın çatıya sirayet etti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın, çatıya sıçradı. İş yerini saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye personelleri iş yerinde soğutma çalışması yaparken, KBRN ekipleri de incelemelerde bulunuyor. Öte yandan, yanan fabrikada ekiplerin dumanlarla mücadelesi havadan da görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)