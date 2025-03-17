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DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında, polis memuru ile durdurulan bir motosiklet sürücüsü arasında dikkat çeken konuşmalar gerçekleşti.

Yaşar Doğu Caddesi'nde çatlak plakası sebebiyle durdurulan Yusuf B.'ye polisler, çatlağın sebebini sordu.

"CEZA YAZMAZSAM GÖZÜME UYKU GİRMEZ"

Sürücü, yaşadıklarını ekiplere anlatırken polisin, "Yusuf başına da gelmeyen kalmamış. Ben buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez." dediği anlar, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Yusuf B.'nin plakanın okunduğunu söylemesi üzerine polis memurunun 'Kime göre' diye cevap verdiği de kaydedildi.

PLAKAYI SÖKMEYİ TEKLİF ETTİ

Plakayı sökmeyi teklif eden sürücüye polis memuru, "Söküp ne yapacaksın? Bundan yazayım; plakayı sök; bir de plakasızlıktan yazayım." diye cevap verdi.

SÖZ ALIP SERBEST BIRAKTI

Yusuf B.'den plakayı yaptıracağına dair söz alan polisin, "Ben kime söz verdirdiysem bir daha karşılaşmışızdır. Bir daha karşılaşacağız. İyi akşamlar, cezan yok." dediği anlar da kameraya yansıdı.

Polis memuru ile sürücü arasındaki diyalog, sosyal medyada paylaşılınca ilgi topladı.