Kocaeli'de polisten kaçan sürücü, otomobiliyle motosiklete çarptı: 3 yaralı

DHA

Bugün saat 17.00 civarında, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi ile 2151. Sokak kesişiminde, polis ekipleri 26 NF 593 plakalı bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak, sürücü durmayarak yoluna devam etti ve polis ekipleri peşinden gitmeye başladı.

ÖNCE MOTOSİKLETE, SONRA DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Sürücü, sokaktan caddeye kontrolsüz şekilde çıktı ve Y.K. yönetimindeki 34 KMT 066 plakalı motosiklete çarptı. Ardından, otomobil iki park halindeki araca ve bir cipe de çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI, KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Y.K., arkasındaki yolcu H.E. ve yoldan geçen bir kişi yaralandı. Olayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrasında, kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobilin motosiklete çarpması, sürücüsü ve yolcusunun savrulması ve otomobilin ardından park halindeki araçlara çarpması net bir şekilde kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.