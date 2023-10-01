Kocaeli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı Başiskele ilçesinde K.K. isimli şahıs S.Ş tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayın çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, S.Ş. isimli şahıs ise tüfeği bırakıp olay yerinden kaçtı.

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İHA

Kocaeli Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde, korkunç bir olay meydana geldi.

S.Ş. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı tüfekle K.K.'ye ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, K.K.'nin sol bacağına isabet etti. K.K. kanlar içinde yere yığılırken, S.Ş. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Kendisi kaçtı, tüfeği bıraktı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından bir binanın bodrum katında yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfek ele geçirildi. Ş.Ş.'nin kaçarken pompalı tüfeği attığı kaydedildi. Polis, S.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)