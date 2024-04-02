Kocaeli'de 'Seni mermi manyağı yaparım' diyen sürücünün ehliyetine el konuldu Bebek arabasının katlanmaması üzerine çıkan tartışmada 4 kadın yolcu ile bir aylık bebeği araçtan indiren özel halk otobüsü şoförünün ehliyetine el konulup, aracının bağlandığı öğrenildi.

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İHA

Kocaeli'de özel halk otobüsünde sesler yükseldi.

1 aylık bebek ve bebek arabasıyla binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu.

İddiaya göre, kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü A.K., kadınları boş olan araçtan indirdi.

Hakaret edip kameraya poz verdi

Bu sırada şoför ve kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadınların hakarete maruz kaldığını gören vatandaşlar ise bu anları kayda aldı.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü A.K.'nin, kadınların arkasından, "Yürü" diye bağırdığı, ardından ise poz vererek "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek vatandaşlarla alay ettiği duyuluyor.

"Seni mermi manyağı yaparım"

Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti.

Bu anlar da kameraya yansıdı. Görüntüde şahsın, "Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun." diyerek otobüs şoförünü tehdit ettiği, şoförün ise "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım." diyerek karşılık verdiği duyuluyor.

Ehliyetine el konuldu aracı bağlandı

Daha öncede benzer olaylarla karıştığı ve yolcuların tepkisine sebep olduğu iddia edilen özel halk otobüsü şoförü A.K.'nin ehliyetine el konulduğu ve aracının bağlandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)