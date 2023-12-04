Kocaeli'de Sibel'in katili erkek arkadaşı çıktı İzmit ilçesinde kız arkadaşı Sibel Kayman'ı tabancayla öldüren şüpheli adliyeye sevk edilirken, zanlının olaydan sonra 112'yi arayıp, "kız arkadaşım intihar etti" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

İHA

Sabah saatlerinde, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde bulunan bir binada, Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir anlaşmazlık ortaya çıktı.

Çıkan tartışma hızla kavgaya dönüşerek, M.K., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Sibel Kayman'a karşı şiddet uyguladı. Bu acı olayın ardından M.K., Sibel Kayman'a doğru bir el ateş etti. Sibel Kayman, göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle acı içinde yere yığıldı, kanlar içinde kaldı.

Olayın detayları henüz netlik kazanmamış olsa da, yaşanan bu trajik an, toplumda derin bir üzüntü yaratmış durumda. İlgili makamlar, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için soruşturmayı sürdürüyor.

Kız arkadaşını vurdu, 112'ye "intihar" dedi

Olayın ardından, M.K., acı bir şekilde gerçekleşen olayı örtbas etmek amacıyla, "kız arkadaşım intihar etti" şeklinde bir ihbarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuruda bulundu.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, acil müdahale için harekete geçti.

Ancak, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, maalesef yaşamını yitirdi.

Zanlı gözaltına alındı, cinayeti itiraf etti

Olayın başlangıcında kendi kolundan yaralanan M.K., polis tarafından gözaltına alındı. İlk etapta iddiasını sürdürerek kız arkadaşının intihar ettiğini savunan M.K., yapılan detaylı incelemeler sonucunda gerçek ortaya çıktı. Genç kızın cinayete kurban gittiği belirlendi ve M.K. da sorgusunda kız arkadaşına tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti.

Olayın çözümüne yönelik geniş çaplı başlatılan incelemeler sonucunda, M.K. adli makamlara sevk edildi. Polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adaletin önüne çıkarılan M.K., suçunu itiraf ederek yargı sürecine girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)