Kocaeli'de sigara içerken uyuyakalan kişi, evi yaktı

Evinin salonunda sigara içtiği sırada uyuyakalan 80 yaşındaki Hüseyin Yazıcıoğlu, evinin yanmasına sebep oldu. Yüzünde yanıklar oluşan yaşlı adamsa hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin salonunda sigara içen 80 yaşındaki Hüseyin Yazıcıoğlu, çekyat üzerinde uyuyakaldı.

Bu sırada çekyatın sigaradan dolayı tutuşması sebebiyle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede odayı sararken, uyanan Yazıcıoğlu evden dışarı çıkarak komşuları da itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE, EVİ SARAN YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin salonunu saran yangına müdahalede bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yüzünde yanıklar oluşan Hüseyin Yazıcıoğlu, ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.





