Kocaeli'de silahlı saldırıya uğradı, kanlar içinde akaryakıt istasyonuna sığındı

Kocaeli'de korku dolu anlar yaşandı.
Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde bulunan kerestecideki O.E., motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.
Akaryakıt istasyonuna sığındı
Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan O.E., akaryakıt istasyonuna sığındı.
Motosikletli saldırgan ise D-100'de ters istikametine girerek kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Tedavi altına alındı
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan O.E., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri, keresteci ve akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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