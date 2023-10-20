Kocaeli'de soğutma çalışması yapan ekipleri umursamayıp ekmek pişirdiler Bir fırının bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, fırın çalışanları ise ekmek pişirmeye devam etti.

İHA Yurt genelinde yangınlara karşı geniş güvenlik önlemleri alınıyor... Ekipler çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürürken Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayrete düşüren anlar yaşandı. Saat 04.00 sıralarında ekmek üretimi yapan fırının bacasından yoğun dumanlar yükselerek yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Fırın çalışanı işini sürdürdü İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, fırın çalışanları ise ekmek pişirmeye devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)