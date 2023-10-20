Kocaeli'de soğutma çalışması yapan ekipleri umursamayıp ekmek pişirdiler

İHA
Yurt genelinde yangınlara karşı geniş güvenlik önlemleri alınıyor...
Ekipler çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürürken Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayrete düşüren anlar yaşandı.
Saat 04.00 sıralarında ekmek üretimi yapan fırının bacasından yoğun dumanlar yükselerek yangın çıktı.
Yangın kontrol altına alındı
Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Fırın çalışanı işini sürdürdü
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, fırın çalışanları ise ekmek pişirmeye devam etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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