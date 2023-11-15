Kocaeli'de sokak köpeğinin otobüste yolculuk yaptığı anlar Gebze'de durakta duran halk otobüsüne vatandaşlarla birlikle sokak köpeği de bindi. Köpeğin araç içindeki yolculuğu kameralara yansıdı.

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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne sokak köpeği bindi.

Ayhan Kökten idaresindeki halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Kapısı açılan otobüse binen yolcular arasında başıboş köpek de yer aldı.

Köpek bir süre otobüs içinde dolaşırken araç içindeki vatandaşlar ilk etapta tedirginlik yaşadı. Köpeğin zararsız olduğunu anlayan vatandaşlar ise kısa sürede duruma alıştı.

Yaklaşık 4 kilometre boyunca yolculuk yapan köpek, Darıca ilçesi İstasyon Caddesindeki durakta indi.

O anlar araç içi güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Bir tur attı arabanın içinde"

Bir gün önce aynı durakta köpeğe poğaça verdiğini söyleyen şoför, "İmam hatip durağında otobüsün kapısını açtım, bir kişi bindi, ikinci kişi de patilerini koydu. 'Geç arabaya' dedim. Geçti. Bir tur attı arabanın içinde. İnecek sandım arka kapıyı açtım ama inmedi, yattı. Onu aldım Marmaray'a kadar götürdüm. Seyahat ettik. Amacım onu buraya getirip, bakmaktı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)