Kocaeli'de sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ulus Mahallesi 2111 Sokak'ta iki grup arasında, henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile gruptan bir kişi silahını çıkarak rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun sebebiyle bir kişi yaralandı.

KAÇAN ŞAHISLAR ARANIYOR

O sırada sokakta seyir halinde olan 41 P 2746 plakalı Mercedes marka minibüsün camına da kurşun isabet etti.

Şans eseri şoför yara almazken, olayı gerçekleştiren şahıslar kaçtı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile hastaneye giderken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından, polis ekipleri olaya karışarak kaçan şahsıları yakalamak için çalışma başlattı.