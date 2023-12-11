Kocaeli'de sokakta yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı Kocaeli'de sokakta yürüyen bir şahıs, kimliği belirsiz saldırganın silahlı saldırısında bacağından yaralandı.

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sokakta yürüyen V.D., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile saldırıya uğradı.

Sol bacağından vurulan V.D. kanlar içerisinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı V.D., ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)