Kocaeli'de su oluğu takan 2 işçi çalıştıkları binadan düştü

İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın 1'inci katında korku dolu anlar yaşandı.
63 yaşındaki L.K. ile 42 yaşındaki R.Y. adlı işçiler, su oluğu taktıkları esnada dengelerini kaybederek beton zemine düştü.
L.K. ve R.Y.'yi fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)