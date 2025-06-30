Kocaeli'de şüpheli araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu değerli mücadele kapsamında düzenlenen her çalışma ve operasyon ile vatandaşları zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri tek tek yakalanıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, bu kapsamda yeni bir çalışma başlattı.

82 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

TEM Otoyolu’nda araçların kontrol edildiği uygulamada, şüpheli bir sürücü fark edildi.

Ekipler aracı durdurarak aramaya başladı.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında ve taban kısmında 146 paket halinde toplam 82 kilo metamfetamin ele geçirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Araç sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.