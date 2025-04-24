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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü İ.K., Kuzey Yanyol ile D-100 kara yolu ayrımında bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

YANAN ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alev alırken sürücü, araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü İ.K'yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kuzey yan yol ile D-100 karayolunun bir şeridi, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.