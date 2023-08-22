Kocaeli'de taciz vakası! 3'üncü kez gittiği mahallede vatandaşlar tarafından yakalandı Üç gündür bir mahallede taciz olaylarına karışan zanlı, mahalle sakinleri tarafından fark edildi ve nöbet tutan vatandaşlar tarafından yakalandı. Ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakayı eve verdi. İşlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi taciz olayıyla karıştı.

20 yaşındaki madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, geçtiğimiz cumartesi günü girdiği marketteki kadını taciz etti.

Kadın korkarak kaçarken, o esnada bakkala ekmek almaya gelen 14 yaşındaki kız çocuğu da şahısla karşılaştı.

Taciz için markete geldi

Şüpheli tarafından tacize uğrayan 14 yaşındaki kız da koşarak komşu esnaflara sığınırken tacizci ise kaçarak uzaklaştı.

Pazar günü tekrar geldiği mahallede marketçi kadını taciz eden şahıs, yine yakalanamadı.

Mahalleli nöbete başladı

Bunun üzerine vatandaşlar, zanlıyı yakalamak için nöbet tutmaya başladı. Dün tekrar mahalleye gelen zanlıyı fark edenler, şahsı yakalamayı başardı.

Ancak karışıklıktan faydalanan şüpheli kaçmayı başardı. Ardından polis ekipleri ve mahalleli şahsın peşine düştü.

Motosiklet ile zanlıyı takip eden Ömer Karagöl, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta şahsı fark etti.

Tutuklandı

Olay yerine gelen İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Önce hastaneye götürülen tacizci, ardından ise polis karakoluna götürüldü.

İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının Gaziantep'ten geldiği, cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi.

"Taciz etmek için kızımı istiyor"

Taciz edilen kızın babası Metin B. “Cumartesi günü madde bağımlısı şahıs, mahallemizdeki bakkala saldırıyor. Bakkaldaki kadını taciz ediyor. Kadın bakkalı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Konudan habersiz olduğum için kızımı ekmek almaya yolladım. Kızım bakkalda şahısla karşılaşıyor. Şahıs kızımı taciz etmeye kalkışıyor. Kızım komşu esnafa koşarak oraya sığınıyor. Şahıs komşu esnafa giderek taciz etmek için kızımı istiyor, hakaret ediyor. Komşu esnaflar kızımı bana getirerek durumu anlattı. Şahsın motorla arkasından gittim yakaladım ancak elimden kaçırdım. Pazar günü tekrar bakkalda çalışan kadını taciz ediyor. Bugün tekrar mahalleye gelince yakalandı." dedi.

"2 gündür nöbet tuttuk, şahsı yakalamaya çalıştık"

Kaçan şahsı takip eden ve durdurmayı başaran Ömer Karagöl ise, “Şahıs bizim mahalledeki kızı ve bakkalcının eşini taciz ediyor. 2 gündür nöbet tuttuk, şahsı yakalamaya çalıştık. Bugün şahıs tekrar gelince arkadaşlar yakalamış ancak ellerinde kaçırmışlar. Motorla peşinden gittim 2 kilometre uzakta durakta yakaladım. Polise haber verdim ve gözaltına alındı." diye konuştu.