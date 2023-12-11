Kocaeli'de talihsiz olay! Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı Körfez ilçesinde sokakta yürüyen V.D., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. V.D.'nin hastanede tedavisi devam ederken, saldırgan ise aranıyor.

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hareket Sokak'ta gece saatlerinde herkesin uykusunu bölen bir ses duyuldu...

Sokakta yürüyen V.D. isimli şahıs, kimliği henüz belli olmayan bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Sol bacağından vurulan V.D. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırgan aranıyor, yaralı hastanede

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı V.D., ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)