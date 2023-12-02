Kocaeli'de TEM'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 13 yaralı

DHA
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde E.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, önündeki S.Ç. yönetimindeki tıra çarptı.
Kazada, yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor
Karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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