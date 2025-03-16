Kocaeli'de temizlik amacıyla yakılan ateş ormanı küle çevirdi

İHA
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi Bayramcık mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, kendi arazisinde temizlik yapmak amacıyla ateş yaktı.
Ancak alevler kontrol edilemeyerek ormana sıçradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın nedeniyle 2,5 dönüm arazi küle dönerken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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