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Kocaeli'de temizlik amacıyla yakılan ateş ormanı küle çevirdi

Kocaeli'de temizlik amacıyla yakılan ateş ormanı küle çevirdi Karamürsel ilçesinde bir arazide temizlik amacıyla yakılan ateş, ormana sıçrayarak yangına neden oldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2,5 dönüm alan zarar gördü.