Kocaeli'de temizlik amacıyla yakılan ateş ormanı küle çevirdi
İHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi Bayramcık mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, kendi arazisinde temizlik yapmak amacıyla ateş yaktı.

Ancak alevler kontrol edilemeyerek ormana sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın nedeniyle 2,5 dönüm arazi küle dönerken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor