Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve örgüte finansman sağlama suçlarından 2 şüpheli yakalandı. Evinden yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İHA

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheliye operasyon düzenledi.

Körfez ilçesinde ikamet ettiği belirlenen N.D. isimli kadının evinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İki kişi gözaltına alındı

Malzemelere el konulurken, kadın ise gözaltına alındı.

Dilovası'nda yapılan operasyonda da M.F.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Karakola götürülen şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Bir kişi tutuklandı

"Terör örgütüne üye olma", "Terör örgütüne finansal destek sağlama" suçlamasıyla savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden N.D. tutuklanırken, M.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)