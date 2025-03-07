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DHA

Bugün öğle saatlerinde, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde, D-130 kara yolundan Alsancak Caddesi'ne yanlış yönle giren sürücüler, kavşakta trafiğin sıkışmasına sebep oldu. İzmit yönüne gitmek isteyen sürücüler, ters yönden gelen araçlar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bu sırada, acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulans, sirenleri açık halde trafiğe takılarak ilerleyemedi.

BİR VATANDAŞ, O ANLAR GÖRÜNTÜLEDİ

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kişi, "Ambulans hala gidemiyor. Neden? Çünkü tersten gelen araçlar var. Plakaları tek tek görün, istiyorum" diyerek durumu belgeledi. Ambulans şoförünün sık sık 'Yolu açın' anonsu da kayıtlara geçti. Ters yönden gelen araçlar kenara çekilince, ambulans şoförü yolu açarak hızla yoluna devam etti.