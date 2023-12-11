Kocaeli'de tinerle soba yakmaya çalışan çocuk yaşamını yitirdi

İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 30 Kasım'da meydana gelen olayda 15 yaşındaki Ömer Girgin tinerle sobayı yakmaya çalıştığı esnada alevler içinde kaldı.
İhbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan Girgin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Girgin, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Girgin'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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