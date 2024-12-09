Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden çıkarak, sabah saatlerinde Sapanca yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü C.Ç., Emekevler ışıklarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, kavşakta F.M idaresindeki araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

3 YARALI

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.