Kocaeli'de trafik kazasında ölen gencin annesinden yürek burkan isyan

İHA

Kocaeli'de 2 gencin öldüğü trafik kazası davasının yeni duruşması bugün görüldü.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen davanın duruşmasına; tutuklu sanıklar Gökhan K., İsmail O., tutuksuz sanık Sıla A., ölen Muhammed Ali Kraan'ın acılı annesi Tezcan Tezgel ve taraf avukatları katıldı.

20 Haziran 2024'de İzmit ilçesinde meydana gelen kazada Gökhan K. (33) idaresindeki cip, Sıla A. (20) hakimiyetindeki otomobil ile çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan (24) ile Ayber Erkut'a (21) çarparak takla atmıştı.

2 GENCİN ÖLDÜĞÜ KAZADA 1 TUTUKLAMA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 gence çarpan cip sürücüsü Gökhan K. ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Sıla A. ile İsmail O. (38) isimli sürücüler tutuklandı. Kısa bir süre tutuklu bulunan sürücüler serbest bırakılırken avukatların yaptığı itiraz üzerine İsmail O., yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Gökhan K. ise 4 ay sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜLER ASLİ VE TALİ KUSURLU BULUNDU

Soruşturması devam eden davanın bir önceki celsesinde, Trafik Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor arasında çelişki bulunması nedeniyle, kazaya karışanların kural ihlalleri ve kusur durumlarının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespiti için Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan yeni rapor hazırlanmasını talep edilmişti.

Mahkemede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu'ndan gelen yeni raporda; Gökhan K. ve Sıla A.'nın tali kusurlu, İsmail O.'nun ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

3 SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "birden fazla insanın ölümüne sebep olma" suçundan 3 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gelen raporda kusur durumunu kabul etmeyen tutuklu sanık Gökhan K., "Olay nedeniyle çok üzgünüm. Kazada kusurum yoktur." diye konuştu.

Kusurlarını kabul etmeyen tutuklu sanık İsmail O., "Babam yatalaktır, tüm ihtiyaçlarını ben üstleniyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini istiyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor, olay sebebiyle üzgünüm." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Sıla A. da gelen raporu kabul etmeyerek, olay sebebiyle üzgün olduğunu söyledi.

"OĞLUMA BAKIN ONU ÖLDÜRDÜNÜZ"

Oğlunun fotoğrafını sanıklara göstererek fenalık geçiren anne Tezcan Tezgel, "Oğluma bakın, onu öldürdünüz. Herkes suçsuz olduğunu söylüyor, o zaman bu çocukları kim öldürdü? Bunlara gerekli ceza verilsin. Sanıklardan şikayetçiyim. Evladımı benden aldılar. Evladımı geri istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

"SILA DA ASLİ KUSURLU"

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kraan Ailesi'nin avukatı İbrahim Eriz, "Geçtiğimiz celse Adli Tıp Kurumu'ndan sanıkların kusur durumları ile ilgili rapor gelmişti ancak çelişki sebebiyle rapor üst kurula gönderildi. Gelen raporda, tali kusurlu 2, asli kusurlu 1 sanık olduğu belirlendi.

Ancak sanıklardan Sıla'nın da asli kusurlu olduğuna ilişkin adli tıptaki heyette 3 muhalefet şerri var. Olayda bilinçli taksir olduğuna ilişkin savunma yaptık. Trafik kuralları ve trafik yasası hükümlerine göre sanıkların gerekli kurallara uymaması nedeniyle de bilinçli taksir olduğu düşüncesindeyiz." dedi.

"AĞZIMDA DİŞ, KAFAMDA SAÇ KALMADI"

Oğlunun ölümünden sonra saçları tamamen dökülen Muhammed Ali Kraan'ın annesi Tezcan Tezgel ise "Adalete güvenmek ve sanıkların ceza almasını istiyorum. Kaldırımda yürüyen 2 masum çocuk öldü. Sanık Gökhan yarış yapıyormuş, makas ata ata geliyormuş. Polisler, 'Bunlar birilerinin başını yakacak' demişler ve 3 dakika sonra kazaya şahit olmuşlar. Adalet istiyorum. Oğlum 23 yaşındaydı, tek çocuğum vardı, elimden aldılar.

Ağzımda diş, kafamda saç kalmadı. Bu ülkeye yıllarca sanatçı olarak hizmet ettim. En azından onun hatırı olsun. Aslan gibi evlat yetiştirdim. Oğlum pırıl pırıl bir çocuktu. Kamuoyundan destek istiyorum. Böyle kanun olmaz. Kaldırımda yürüyen insanları öldürüyorlar ve 2-3-5 sene ile yargılanıyorlar. Allah korkunuz yok mu? İçim yanıyor. Yangınımı Allah görüyor. İnşallah yandığımı savcılar, hakimler ve adalet de görür." ifadelerini kullandı.