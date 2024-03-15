Kocaeli'de trafik tartışması: Tekme tokat dövdüler

DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde, Gebze Adliyesi personel giriş kapısı önünde yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
İsimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ve motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde büyüdü.
Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçtan inen 4 kişi, motosiklet sürücüsünü darbetti.
Özel güvenlik müdahale etti
Adliye personel giriş noktasında bulunan özel güvenlik görevlisi kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga sırasında orada bulunan bir kadın, kucağında bebeğiyle yaşananları korku içinde izledi.
Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavganın sonlanmasının ardından taraflar araçlarına binip uzaklaştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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