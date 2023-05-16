Kocaeli'de tütüncü dükkanında cinayet: İş yeri sahibi öldürüldü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, işlettiği tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 9 çocuk babası 67 yaşındaki Şefik Kaya, hayatını kaybetti.

DHA

Kocaeli'de akşam saatlerinde bir iş yerine yapılan saldırıda kan aktı..

Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tütün ürünleri satılan dükkanı işleten, 9 çocuk babası Şefik Kaya'ya, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Hayatını kaybetti

Göğüs bölgesine 4 kurşun isabet eden Kaya, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan diğer esnaflar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şefik Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaya, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.