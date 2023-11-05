Kocaeli'de üniversite öğrencisi refüje çarparak hayatını kaybetti

AA
Bir motosiklet kazası daha ölümle sonuçlandı.
Dün, akşam saatlerinde Atakan Boyacı'nın (23) kullandığı motosiklet, D-100 kara yolu Seka Tüneli çıkışında refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü refüje savruldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosikletini iki gün önce satın aldı
Boyacı'nın, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu, motosikletini önceki gün satın aldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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