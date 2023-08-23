Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartepe, Gebze ve Başiskele ilçelerinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 29 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 2 gram bonzai, 76 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 725 lira ele geçirildi.

4'ü tutuklandı

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.