Kocaeli'de vahşet! Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini sulama kanalına bırakan kadın, kameralardan tespit edilerek gözaltına alındı.

DHA

Akıllara durgunluk veren olay Kocaeli'de yaşandı.

İzmit'te bir su kanalında terk edilmiş kız bebek bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, bebeğin 1 haftalık olduğunu tespit etti.

Bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralardan tespit edilen kadın gözaltında

İncelemede bebeği bıraktığı görülen bir kadının kimliği tespit edildi. Polisin çalışması sonucu kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

Kadının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)