Kocaeli'de vahşet! Su kanalında 1 haftalık bebek bulundu

DHA
Akıllara durgunluk veren olay Kocaeli'de yaşandı.
İzmit'te bir su kanalında terk edilmiş kız bebek bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, bebeğin 1 haftalık olduğunu tespit etti.
Bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Kameralardan tespit edilen kadın gözaltında
İncelemede bebeği bıraktığı görülen bir kadının kimliği tespit edildi. Polisin çalışması sonucu kadın, yakalanarak gözaltına alındı.
Kadının emniyetteki sorgusu sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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