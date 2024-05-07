Kocaeli'de yakın arkadaşlarını öldüren 2 zanlıya müebbet hapis cezası talebi Yakın arkadaşlarını silahla vurarak öldüren iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, görülen duruşmadan savcı, zanlıların müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İHA

Kocaeli'de arkadaşları arasında çıkan kavga can aldı...

6 Kasım 2023 tarihinde İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde Ufuk Koca, arkadaşları Mehmet K. ve Tunahan Ş. tarafından silahla vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 çocuk babası 28 yaşındaki Ufuk Koca ise hayatını kaybetti.

2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava açıldı

Sanıklar hakkında Ufuk Koca'yı kasten öldürmek, maktulün babası Kenan Koca ile yeğeni Y. Koca'yı öldürmeye teşebbüs etmek ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Olayla ilgili duruşma, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Müebbet hapis cezası istendi

Duruşmaya tutuklu sanık Tunahan Ş., Mehmet K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, her 2 sanığın Ufuk Koca'ya karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Ayrıca sandıkların, Kenan ve Y. Koca'ya karşı işlemiş olduğu öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı iki kez 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kendilerini korumak için öldürdüler

Sanıklar önceki ifadelerini tekrarlayarak, olay günü alkollü olduklarını, maktulün kardeşinin sürekli kendilerine küfrettiğini, Ufuk Koca'nın kendilerine saldırmasıyla kendilerini korumak amacıyla hareket ettiklerini ve olayın gerçekleştiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)