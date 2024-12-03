Kocaeli'de yan bakma cinayeti sanığının müebbet hapsi isteniyor

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Kaptan Kırdudu (26), parkta yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı Murat E. tarafından bıçaklandı.

Kırdudu olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet büro dedektifleri, katil Murat E.'yi yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemede bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü.

KAN DAMLALARI SAYESİNDE BULUNDU

Görüntülerden yola çıkarak kan damlalarını takip eden ekipler, olayı gerçekleştiren Murat E'yi yakaladı.

İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Duruşmaya tutuklu sanık Murat E. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunması sorulan sanık, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İstenmeden yaşanan bu olay nedeniyle oldukça üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Ben kendimi savunmak için müdahalede bulundum.

Maktulün uyuşturucu etkisi altında olduğu kanaatindeyim. Beraatimi ve tahliyemi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.