Kocaeli'de 'yan baktın' kavgası: Otobüs durağında bıçaklayıp kaçtı
İHA

Kocaeli'de saat 19.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi D-100 Ankara istikameti üzerinde bulunan otobüs durağında Furkan B. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ismi öğrenilemeyen şahıs, yan baktığını iddia ettiği Furkan B.'yi bacağından bıçakladı.

Bıçaklayıp kaçtı

Yaralanan genç yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Hastaneye gülerek gitti

Polis ekipleri her yerde saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan yaralı gencin ambulansa götürüldüğü sırada sedyenin üzerinde gülmesi ise dikkat çekti.

Kocaeli'de 'yan baktın' kavgası: Otobüs durağında bıçaklayıp kaçtı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)